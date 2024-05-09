Светлана Сахоненко: День Победы - праздник мужества, доблести и чести белорусского народа

День Победы - символ героизма и жертвенности миллионов людей. С самыми теплыми и искренними словами спешит поздравить наша трехкратная чемпионка и бронзовый призер Паралимпийских игр Светлана Сахоненко:

Дорогие белорусы, поздравляю вас с замечательным праздником, Днем Победы! Это праздник мужества, доблести и чести нашего народа, поэтому всему нашему народу я хочу пожелать здоровья, удачи во всем! Любви и мира каждой семье!