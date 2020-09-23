Инаугурация Президента Беларуси - новость номер один даже для тех, кто за страну свою и за людей переживает меньше всего. Хороший повод напомнить о себе. И самой объявить себя же "единственным лидером, который избран белорусским народом".Это Светлана Тихановская через телеграм-канал выступила с призывом: вместе построим новую Беларусь! Возникает вопрос: в месте, это значит, в Литве, где, собственно, она и обитает? Кстати, туда она вернулась после краткого брюссельского турне и отчиталась: мол, там, в Европе, готовы оказать реальную помощь. По словам экс-кандидата, существуют "инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии". Словом, как западные кураторы "помогли" Тихановской до, так пообещали и поощрить, но уже в глубоком после.



