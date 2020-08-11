Светлана Тихановская покинула Беларусь

Как сообщили в Государственном погранкомитете, сегодня экс-кандидат в Президенты Светлана Тихановская покинула пределы Беларуси и выехала через пункт пропуска "Котловка" в 3:30 утра. По данным ее доверенного лица, сейчас она находится в Литве. У Тихановской были необходимые для выезда документы. Мы следим за развитием событий. Более подробная информация в наших следующих выпусках.