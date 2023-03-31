Лукашенко советует беглым возвращаться на родину

Президент Беларуси Александр Лукашенко советует беглым возвращаться домой. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы после обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Как известно, среди беглых образовалось за границей три центра: офис Светланы Тихановской, "НАУ" в Польше во главе с "лахушками" и еще Цепкало, который болтался между ними и в итоге оказался в Германии, заметил Президент. В условиях, когда США тратят значительные суммы на поддержку Украины, финансирование белорусских беглых ограничено. "Американцы требуют: "Денег дадим, но объединяйтесь". А как объединяться? Все же "умные", объединиться не могут. Выработали одну стратегию, на которой сходятся, - "хоругви" и полк соответствующий в Украине, будем формировать боевые отряды", - рассказал о планах беглых Александр Лукашенко. Своей целью такие отряды в Украине заявляют войти через границу, захватить районный центр, выдвинуть условия Александру Лукашенко. В таком случае, если только посмеют сунуться, ответ будет мгновенным и жестким, предупредил Президент: "Силовики наши к этому готовы. Я им только еще раз повторю: в плен не берем".

К активным действиям эти "полки" подталкивают поляки и американцы. "Говорят: "Ребята, вы должны показать свою состоятельность. Что же мы вам деньги будем давать, а вы нам обещаете, что власть перевернете в Беларуси (они же понимают, что это невозможно). Поэтому давайте в Украину и покажите", - заметил глава государства. Однако когда эти формирования попали на фронт, половина - калеки и погибшие. Причем никто их даже хоронить на родину не привез. "А калеки… без ноги, без рук…Представьте, он там, в Украине, кому-то нужен будет после этого? - задал риторический вопрос Президент. - Они собрались против своей страны, своей родины, где получили образование, здравоохранение бесплатное, где у них родственники живут, у некоторых собственность здесь есть - они хотят против нас воевать. Что же, мы готовы. Давайте попробуйте".

А для тех, кто намерен все же вернуться в свою страну, способы известны. И Президент еще раз указал на такие возможности даже для таких, как, например, Светлана Тихановская. "Она уже сегодня понимает, что ее используют как куклу, и она не видит другого выхода, кроме как идти на поводу. Эти мерзкие проамериканцы, которые проплачиваются спецслужбами, они ее водят везде. Сейчас повезли в очередной раз в Америку, терзали Байдена, но в это время он спал, наверное, не смог с ней встретиться, - иронично заметил Александр Лукашенко. - Но Светлане надо домой. Брать детишек своих, мать тут у нее… Домой надо быстрее ехать. Сколько ей там, 10-12 лет дали за противоправную деятельность? С Сергеем (Тихановским. - Прим. БЕЛТА) могла бы в одной камере посидеть. Это же все-таки муж…Отсидела бы какое-то время. Но посмотрели бы, что если не такая злостная она была, хорошо себя вела, спецодежду шила, дети бы приезжали, мама и так далее, какой-то режим бы создали…"