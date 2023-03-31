ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Лукашенко советует беглым возвращаться на родину

Лукашенко советует беглым возвращаться на родину

Президент Беларуси Александр Лукашенко советует беглым возвращаться домой. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы после обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Как известно, среди беглых образовалось за границей три центра: офис Светланы Тихановской, "НАУ" в Польше во главе с "лахушками" и еще Цепкало, который болтался между ними и в итоге оказался в Германии, заметил Президент. В условиях, когда США тратят значительные суммы на поддержку Украины, финансирование белорусских беглых ограничено. "Американцы требуют: "Денег дадим, но объединяйтесь". А как объединяться? Все же "умные", объединиться не могут. Выработали одну стратегию, на которой сходятся, - "хоругви" и полк соответствующий в Украине, будем формировать боевые отряды", - рассказал о планах беглых Александр Лукашенко. Своей целью такие отряды в Украине заявляют войти через границу, захватить районный центр, выдвинуть условия Александру Лукашенко. В таком случае, если только посмеют сунуться, ответ будет мгновенным и жестким, предупредил Президент: "Силовики наши к этому готовы. Я им только еще раз повторю: в плен не берем".

К активным действиям эти "полки" подталкивают поляки и американцы. "Говорят: "Ребята, вы должны показать свою состоятельность. Что же мы вам деньги будем давать, а вы нам обещаете, что власть перевернете в Беларуси (они же понимают, что это невозможно). Поэтому давайте в Украину и покажите", - заметил глава государства. Однако когда эти формирования попали на фронт, половина - калеки и погибшие. Причем никто их даже хоронить на родину не привез. "А калеки… без ноги, без рук…Представьте, он там, в Украине, кому-то нужен будет после этого? - задал риторический вопрос Президент. - Они собрались против своей страны, своей родины, где получили образование, здравоохранение бесплатное, где у них родственники живут, у некоторых собственность здесь есть - они хотят против нас воевать. Что же, мы готовы. Давайте попробуйте".

А для тех, кто намерен все же вернуться в свою страну, способы известны. И Президент еще раз указал на такие возможности даже для таких, как, например, Светлана Тихановская. "Она уже сегодня понимает, что ее используют как куклу, и она не видит другого выхода, кроме как идти на поводу. Эти мерзкие проамериканцы, которые проплачиваются спецслужбами, они ее водят везде. Сейчас повезли в очередной раз в Америку, терзали Байдена, но в это время он спал, наверное, не смог с ней встретиться, - иронично заметил Александр Лукашенко. - Но Светлане надо домой. Брать детишек своих, мать тут у нее… Домой надо быстрее ехать. Сколько ей там, 10-12 лет дали за противоправную деятельность? С Сергеем (Тихановским. - Прим. БЕЛТА) могла бы в одной камере посидеть. Это же все-таки муж…Отсидела бы какое-то время. Но посмотрели бы, что если не такая злостная она была, хорошо себя вела, спецодежду шила, дети бы приезжали, мама и так далее, какой-то режим бы создали…"

Фото:БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все