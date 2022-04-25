Светлая седмица - богослужения в храмах проходят по пасхальному чину

Православные продолжают праздновать Пасху. Сегодня начало Светлой седмицы. Богослужения в храмах - по особому, пасхальному, чину. Царские врата раскрыты настежь. Таков символ и знак, что Христос открыл людям дорогу в Царствие Небесное. Утренние и вечерние молитвы в церкви сменяются пением пасхальных часов. И обязательно после каждого крестного хода - колокольный звон. Кроме посещения храма, принято ходить друг к другу в гости. За Светлой седмицей начнутся поминальные дни, а Радуница - день памяти предков - 3 мая.