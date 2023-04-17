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Светлая седмица у православных
Сейчас у православных Светлая седмица. В каждом храме страны будут звонить в колокола ежедневно, а после литургий совершать праздничный крестный ход. В график можно записывать мелкие бытовые дела, но и они должны дарить радость. По народным приметам, сегодня"поливальный понедельник". Принято обливаться водой, очищаясь от негативного.
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