Светлый праздник Воскресения Христова готовятся встретить христиане мира, а это около 2,5 млрд человек. Представители христианских конфессий - католики, протестанты, православные - собираются в храмах, чтобы принять участие в торжественных богослужениях. Канонически они разные, но в кульминации все верующие воскликнут единое: "Христос Воскрес! - Воистину воскрес!"

Празднование Пасхи в один день по календарю разных конфессий - явление нечастое, но для Беларуси оно особенное, ведь в нашей стране ведущие христианские конфессии испокон веков соседствуют мирно и взаимоуважительно. И это единство для нас как проверенный временем духовный бренд.

Центр Минска. Православный Свято-Духов собор. Католический костел Пресвятой Девы Марии. Оба кафедральные. Оба возникли в середине XVII века. Недалеко православная церковь Марии Магдалены, чуть дальше - костел Святого Роха. И во всех эти храмах сегодня встречают Воскресение Христово. Так совпали календари, и наверное в этом есть созидательный и добрый смысл, когда и западные, и восточные христиане объединились и в один день встречают Пасху.

Впрочем, для Беларуси ситуация, когда католик празднует важные праздники рядом с православным, с протестантом, не редкость и даже закономерность: у нас много смешанных семей, где супруги - представители разных конфессий. В таких семьях и мужа, и жену, и их детей объединяют любовь, вера и толерантность - взаимоуважение к другим религиям начинается из семьи.

История о том, когда храмы - православный и католический - стоят рядом, классическая для всей Беларуси: и для большого города, и для небольшой деревеньки. А в столице Немига не единственное такое место. Например, в костеле Матери Божией Будславской, что на улице Притыцкого, всегда слышен перезвон с соседней православной церковью иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

Суббота перед Воскресением Христовым - день тишины, ожидания Пасхи. К храмам освятить пасхальные корзинки спешат и католики, и православные. Содержимое корзинок одинаковое у всех: символ Пасхи - яйцо и кулич. Если в чем-то и могут поспорить православные и католические хозяйки, так это в дизайне самих корзинок и яств. Но окропляя святой водой снедь, люди не забывают о самом главном - прийти к Иисусу. Православные кланяются Плащанице, католики скорбят у Гроба Господня. С утра и в течение всего дня полнятся храмы. И уже чувствуется радость встречи с праздником.

Спешат верующие и к вечерним службам. И у католиков, и у православных пройдет всенощное бдение. Богослужения разные по канонам, но единые в кульминации. "Христос воскрес!" - "Воистину воскрес!" скоро воскликнем вместе. Нас всех объединяет молитва.