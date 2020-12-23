Интерес со стороны Брюсселя, да и не только, наводит на мысли: "Беспорядки и митинги после выборов - это действительно борьба за свободу или все же навязывание чужого мнения?". Какие люди оказались в протестном движении на белорусских улицах. Их цели, судьбы и нынешнее положение. Кого определили в массовку за деньги, а кто уже расплатился горьким разочарованием в идеалах майдана, выйдя на площадь. Не такие уж светлые лица протеста. Премьера новой рубрики. Смотрите сегодня в "Панораме".