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"Светлые" лица протеста

Главный герой материала, человек непростой судьбы, провел в местах не столь отдаленных немалое число лет. Он также оказался на митинге. Однако и его богатый послужной список преступлений меркнет на фоне того, что творили так называемые мирные протестующие

(видео).

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