"Светлые" лица протеста”

Тогда, в августе, деструктивные силы не подозревали, что их «светлости» в дальнейшем предстоит лишь часами мотать электрический счетчик в кабинете у следователя. Светлыми, к слову, лица становились то ли от лампочки на столе, то ли от того, что все радикальные идеи вмиг испарялись.

Мы продолжаем знакомиться с очередными героями "мирного" протеста. У одного - солидный багаж из административных и уголовных статей, у другого есть срок за убийство. Криминальное поведение вот таких уличных борцов вполне предсказуемо. Но вот как так вышло, что в определенный период времени они и другие вдруг стали нападать на милицию, срывать белорусский флаг, атаковать здания?

Видимо, их к этому кто-то или что-то основательно подтолкнуло – показали сначала цель, читай, врага, а потом показали модель поведения.Об этом далее в нашем сюжете.





Михаил Бернацкий - более 20 привлечений к административной ответственности, несколько судимостей

Вечер 15 августа. Город Белоозерск. Михаил Бернацкий выпивает с друзьями. Видимо, читали новости из интернета. Он буквально забит призывами свергать власть. Михаил берет такси, едет к отделу милиции. Для конспирации прикрывает лицо майкой. Первый камень попал металлическую решетку. Второй - разбил стекло.

Михаила Бернацкого нашли на следующий день. У него более 20 привлечений к административной ответственности. Несколько судимостей. В том числе за кражу, хулиганство. Но до августа 2020 ему и в голову не приходило забросать РОВД камнями. Как же такое возможно?

Такие, как этот мужичок в камуфляжной майке, заводят толпу, работают с ней, первыми начинают скандировать лозунги. Крики "позор" и хлопки. Это все элементы психологического воздействия из методичек цветных революций. Во-первых, на милицию правоохранителей надо деморализовать.

Женщину никто и пальцем не трогает, но она рыдает и кричит на правоохранителей

Во-вторых, на прохожих, - вызвать сочувствие или просто заинтересовать, пускай расскажут своим знакомым, а еще лучше - останутся посмотреть.

Ну и, конечно, информационная атака на аудиторию, которая не вышла ни на какой протест, но которая получает новости из интернета – постить как можно больше фото с митинга, забить ими медиаполе, вытесняя другие новости.

Посмотрите, как работает этот мужчина в камуфляжной майке. Он не пассивный участник или зевака. Стоит впереди толпы, чтобы его было видно, предлагает лозунги для скандирования - у него они как будто заготовлены. По периметру рассредоточены такие же крепкие парни. Вот они-то и координируют, накручивают толпу. В нужный момент она может превратиться в агрессивную массу.

Но чтобы завести толпу, ее сначала надо собрать. И тут все средства хороши. А еще лучше - люди, готовые на преступление.

Житель Бреста Дмитрий Доманский. Неоднократно судим. В том числе на 13 лет за убийство и разбой

Хулиганка. Кражи, с 1991 года до настоящего времени состоит на учете у врача-нарколога. Кроме спиртного любит нарушать правила дорожного движения.