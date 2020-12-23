3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Светлые" лица протеста
А теперь давайте посмотрим на тех, кто, поддавшись призывам, вылили весь свой негатив на общество. Мы такого никогда не делали и не собирались. Однако, когда "невероятные" сочли глубоко демократичным и правозаконным публиковать личные данные несогласных с ними людей – тех, кто просто исполняет свой долг, и призывать к суду Линча, то решили взглянуть на протестную массу более пристально.
Они нескромно называют себя "невероятными людьми" со светлыми лицами. Познакомившись поближе, понимаешь - идейной чистотой здесь и не пахнет. И степень одухотворенности очень хорошо просматривается в эпизодах их судеб. Так какая публика выходит на улицу? А главное - зачем? Смотрите прямо сейчас.
Протестные группы в Витебске были неоднородны и не стихийны. Массовка собиралась из самых разных лиц. По принципу – чем больше, тем лучше.
На этих кадрах Александр Кузьменков выглядит растерянным.
Конечно, никто под дулом пистолета аполитичного человека без постоянной работы и места жительства на протесты не вел. Мотивировали лично его другим. А уж затем говорили - когда, где выходить и что кричать.
Потом к нему снова обратились люди со светлыми лицами и пухлыми карманами. Кстати, Кузьменкова, нашли почти на паперти.
Это сейчас Александр Николаевич убирается в церкви. А в 2017-м обокрал витебский Свято-Успенский кафедральный собор. Но Бог не послал ему легких денег. Получился только очередной срок. А этим летом его втянули и в политические активисты.
Александр Николаевич неоднократно судим. Кстати, тюремная страница в его жизни началась в эпоху перемен. Развалилась большая страна, есть стало, видимо, нечего, с работой тоже проблемы… Первый срок - в 1994 году.
А ведь до 90-ых, которые его и сломили, он жил и работал…
Ступив на путь краж, Александр Николаевич подсел и на выпивку. От алкоголизма его пытались вылечить. Шесть раз был на медико-социальной реадаптации. Но как-то все бестолку. От 90-ых он так и не оправился. И вот сегодня, почти 30 лет спустя, его тянут на улицу, чтобы устроить еще одну эпоху перемен, в которую он когда-то уже все потерял.
Президент
Все
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Что Лукашенко ответил чиновнику США на запугивания в переписке
Президент Беларуси рассказал, где находится ключ к решению проблем в сфере безопасности
Политика
Все
Общество
Все
Эксперт о Беларуси: Небольшая страна вносит большой вклад, пока крупные государства бездействуют
КГК открыл горячую линию по вопросам сроков осуществления землеустроительных работ
Коротченко: Авторитет Беларуси и Лукашенко придает дополнительный вес конференции по безопасности
Справедливость и равенство в образовании - 31 октября "На контроле Президента"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов