"Светлые лица протеста". Легко ли стать протестующим?

Есть те, для кого двигающая сила – это хаос и ненависть. Тем более если у них не самое светлое прошлое. Как быстро люди, освободившиеся из мест не столь отдаленных, могут стать частью протестной толпы? Август прошлого года показал, что для этого требуется совсем немного. И дело тут даже не в количестве алкоголя или откровенном подкупе.







Дело в другом. Несанкционированная акция, толпа - это идеальное место для преступления. А значит и для людей, которые готовы нарушить закон. И уже неоднократно это делали, о чем говорит их криминальная биография. Вот и как после этого удивляться, что среди протестующих оказалось так много уголовников? Кстати, задумайтесь: а вы готовы оказаться рядом с ними? Очередная серия нашего цикла "Светлые лица протеста".



