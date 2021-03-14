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"Светлые лица протеста". Легко ли стать протестующим?
Есть те, для кого двигающая сила – это хаос и ненависть. Тем более если у них не самое светлое прошлое. Как быстро люди, освободившиеся из мест не столь отдаленных, могут стать частью протестной толпы? Август прошлого года показал, что для этого требуется совсем немного. И дело тут даже не в количестве алкоголя или откровенном подкупе.
Дело в другом. Несанкционированная акция, толпа - это идеальное место для преступления. А значит и для людей, которые готовы нарушить закон. И уже неоднократно это делали, о чем говорит их криминальная биография. Вот и как после этого удивляться, что среди протестующих оказалось так много уголовников? Кстати, задумайтесь: а вы готовы оказаться рядом с ними? Очередная серия нашего цикла "Светлые лица протеста".
Александру Римашевскому, чтобы стать протестующим, понадобилось хорошо выпить
Легко ли стать протестующим? Александру Римашевскому из города Березино для этого понадобилось хорошо выпить. Россыпь уголовных статей, не говоря уже об административных. Нигде не работающий и пьющий. Лицо протеста из Березино.
Руслан Матиевский 16 раз привлекался к административной ответственности
Отбирал телефоны и деньги. Руслан Матиевский 16 раз привлекался к административной ответственности. К уголовной тоже. Не успел житель города Крупки освободиться из мест не столь отдаленных, как снова попал в историю.
Владимир Румынский тоже не самый добропорядочный гражданин
И тоже оказался на несанкционированной уличной акции. Удивительное ли это дело, что на несанкционированном митинге оказывается достаточное число людей, легко нарушающих закон? Криминал и преступление для них естественная среда. Но понимают ли это те, кто по своей наивности окажется с ними в одной камере? В толпе они получаются соратники.
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