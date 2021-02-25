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"Светлые" лица протеста". Покушение на государственные символы
В ходе протестных акций зафиксированы и факты уничтожения национальных флагов. А ведь это ничто иное как покушение на государственность. Флаг - символ государства, и во многих странах за оскорбление этого символа ждет наказание - от штрафа до тюремного срока. И если оскорбляют наш флаг, то оскорбляют страну и каждого из нас. Прямо сейчас в нашей рубрике "Светлые" лица протеста" люди, которые как с цепи сорвались на государственные символы Беларуси. Покажем и какие знамена они считают своими.
Флаг со свастикой, средства маскировки, заточенная саперная лопатка. Арсенал нациста был обнаружен у участника несанкционированного шествия 11 августа в Белоозерске.
Максим Курневич - еще один герой криминальных сводок. Привлекался за пьянство, скандалы, воровство, мат в общественных местах. И, конечно, участие в несанкционированных митингах. В свободное от этих занятий время разрисовывает стены и заборы. Только с памятью бывает беда.
Еще бчб-вандалы не могут видеть государственную символику. Такие, как Артем Зеленков из Кобрина. В свои 17 годков уже привлекался за пьянку и участие в несанкционированных митингах.
Руслан Шило из Ивацевичей - еще одно «светлое» личико, закаленное в протестных акциях. Хождений ему оказалось мало. Сорвал флаги у зданий прокуратуры, Следственного комитета.
Еще один любитель пьянки и хулиганки из Пружан - Юрий Костюк - приехал в Брест, и ему белорусский флаг тоже чем-то помешал.
А это просто рекордсмен! Иван Лучин. 39 административных привлечений. От пьянства и нарушений ПДД до наркотиков и воровства. Две уголовки - кража и снова наркотики.
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