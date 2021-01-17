"Светлые" лица протеста в Гомеле

Очередной выпуск нашей рубрики "Светлые" лица протеста". В ней знакомимся с людьми, которые выходили на митинги, и с их намерениями. Как правило, не всегда светлыми.

На этот раз отправимся в Гомель. Город, который активно раскачивали и блогеры в интернете, и активисты на улицах. В нашем материале рассказ сразу о двух участниках одного так называемого марша. Шли в первых рядах, очень уверенно.

Но с какой целью? И это точно не мирные мотивы выхода на улицу.

Гомель стал одним из городов, где протестная активность раскачивалась с весны. И в августе-сентябре удалось собрать разношерстную массовку. Такие люди как Шугаев и Корнеев оказывались в первых рядах. Вот они на кадрах.

Алексей Шугаев не моряк, не десантник, не работает, не учится. Набивает татуировки. Их скопилось не так уж и мало. А тельняшка это так. С призывом у него не сложилось.

Зато на митинг он попал. Но получается с его слов, случайно, несмотря на то что был в первых рядах.

Дмитрий Корнеев (он в майке с черепом), как и Алексей, тоже говорит, что был на митинге чисто случайно. Вот кого ни спроси, так сразу не при делах - "за хлебушком шел", как говорится, споткнулся и оказался в колонне.

В отличие от Алексея, чей тернистый путь только начинается, Дмитрий человек бывалый.

Да, в основном брал, что плохо лежит. В 2010 году забрался в чужой дом. В 2013 снял с чужой карточки наличные. Потом украл электрообогреватель и деньги. В 2016 попался на попытке укатить чужой велосипед. Еще в списке краж планшет, автомагнитола, кошелек, документы. Посидев в Беларуси, подался в Россию.