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"Светлые лица протеста". Владислав Мороз и Иван Карпович
Слово "светлые" привычно берем в кавычки. Ведь призывы – нападать на правоохранителей, мешать белорусам, которые не поддержали уличную вакханалию – уж точно мирными не назовешь.
Да и образ жизни герои, если так можно выразиться, вели не самый примерный. Зачастую это нигде не работающие люди, при этом с агрессивной гражданской позицией и желанием научить остальных как следует жить.
Владислав Мороз
20-летний безработный cтал героем "Ивацевичского вестника". По мотивам слухов, которые запустили какие-то "невероятные", он чуть ли не жертва режима, погибшая на баррикадах борьбы за свободу. На деле все куда прозаичнее – жив и здоров. А правоохранителям он знаком давно.
Действительно, в мае 2020 года получил год, но попал под амнистию – освободили. Вполне гуманно, учитывая, что Владислав уже имел множественные привлечения к административной ответственности. Это и управление авто без прав, хулиганство, неповиновения милиции, оскорбления… Но в августе решил выйти на площадь, дескать, не доволен жизнью – решительно показал свою пятую точку.
Иван Карпович
Еще один участник протестов - житель Бреста Иван Карпович. Тоже ранее судимый. Был лишен права садиться за руль на 5 лет. Состоит на учете в милиции. Неоднократно привлекался к административной ответственности.
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