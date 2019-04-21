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Светлый праздник христианского календаря в Беларуси встретили более полутора миллиона католиков
Католики и протестанты всего мира встретили Пасху Христову.
Накануне во всех костелах Беларуси прошли праздничные богослужения, центр которых Литургия Света и зажжение пасхала – свечи, символизирующей воскрешение Иисуса Христа из мертвых и победу жизни над смертью. Светлый праздник христианского календаря в Беларуси встретили более полутора миллиона католиков. Белтелерадиокомпания транслировала святую пасхальную мессу из костела Воздвижения Святого Креста в Бресте. Богослужение провел епископ Пинский Антоний Демьянко.
Сегодня празднества продолжаются. Рано утром состоялись традиционные крестные ходы, славящие воскресшего Христа. Затем начались богослужения. Сегодня же можно освятить пасхальную пищу.
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