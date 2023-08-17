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Светофоры временно не будут работать на двух перекрестках Минска

Светофоры временно не будут работать на двух перекрестках Минска

Светофоры временно отключат на двух перекрестках в Минске из-за ремонтных работ, сообщает БЕЛТА.

Светофорное регулирование не будет работать до 17:00 на пересечении улиц Захарова и Азгура и до 16:00 на пересечении улиц Одинцова и Тимошенко.

ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.

Фото: pexels.com

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