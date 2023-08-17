Светофоры временно не будут работать на двух перекрестках Минска

Светофоры временно отключат на двух перекрестках в Минске из-за ремонтных работ, сообщает БЕЛТА .

Светофорное регулирование не будет работать до 17:00 на пересечении улиц Захарова и Азгура и до 16:00 на пересечении улиц Одинцова и Тимошенко.