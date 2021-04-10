В Минске готовятся к сезону фонтанов

Искусственные гейзеры уже отремонтировали, сейчас готовят чаши и устанавливают насадки для распыления воды. Вскоре закружатся и аттракционы. Сразу несколько новинок для юных минчан подготовили в парке Горького. Комфортную инфраструктуру для отдыха создадут и на городских пляжах. О подготовке к весенне-летнему периоду - Елена Витко.

Фонтаны просыпаются после зимы





Первый водный аккорд сезона дадут 30 апреля. Около 200 водных струй в одно мгновение поднимутся ввысь. Светомузыкальный фонтан на Свислочи - самый зрелищный. Оценили жители столицы и искусственный источник на улице Пулихова. Сейчас подземную конструкцию очищают от песка и мусора. А на следующей неделе чаши всех фонтанов (их в столице более тридцати) наполнят водой.

Новое оборудование к пляжному сезону

Наводят порядок и на прибрежных территориях. Любителей пляжного отдыха ждет новое оборудование.

На втором пляже Цнянского водохранилища уже появились деревянные беседки. Монтируют сейчас и воркаут-площадку со специальным покрытием. А вскоре здесь установят комплект лесной мебели для маломобильных граждан. К слову, в столице это второй инклюзивный пляж. В прошлом году безбарьерную среду обустроили на Заславском водохранилище.

Аттракционы заработают 28 апреля

В парках отдыха идет наладка аттракционов, чтобы начало головокружительного сезона принесло исключительно приятные впечатления.