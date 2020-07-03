Светомузыкальный фонтан украсил реку Свислочь. Это уникальный объект для города

Набережная в парке Янки Купалы этим летом примеряет новые декорации. Светомузыкальный фонтан украсил гладь реки Свислочь. Это уникальный объект для города. Плавающий 30-метровый гейзер не только формирует самые разные эффекты при помощи почти двух сотен водных струй, но и превращается в мультимедийный экран, где будут транслировать познавательные лекции.Водное шоу можно будет увидеть уже сегодня - в 8 вечера жители и гости Минска станут зрителями яркого представления.