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Светомузыкальный фонтан украсил реку Свислочь. Это уникальный объект для города

Набережная в парке Янки Купалы этим летом примеряет новые декорации. Светомузыкальный фонтан украсил гладь реки Свислочь. Это уникальный объект для города. Плавающий 30-метровый гейзер не только формирует самые разные эффекты при помощи почти двух сотен водных струй, но и превращается в мультимедийный экран, где будут транслировать познавательные лекции.Водное шоу можно будет увидеть уже сегодня - в 8 вечера жители и гости Минска станут зрителями яркого представления.

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