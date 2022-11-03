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Свежая порция выступлений на телекастинге "Фактор.by" 4 ноября на "Беларусь 1"
"Фактор.by" ищем на глазах у миллионов. В прошлую пятницу на большинстве телевизоров страны шел именно премьерный телекастинг на "Беларусь 1". Вокальный шоу-проект стал самой рейтинговой программой вечера. За выступлениями следили порядка 700 тысяч белорусов старше четырех лет. Данные с высокой долей телесмотрения обнародовал аналитический "МедиаИзмеритель". Ежедневно растут просмотры телекастинга и на YouTube. Сейчас эта цифра - более чем 114 тысяч. Кроме белорусов, за проектом следят из России, Украины, Казахстана и США.
Попытки прорваться в шоу-бизнес залетают в тренды популярных соцсетей. Свежая порция выступлений на телекастинге уже завтра, 4 ноября. Хватит ли хайпа, чтобы пройти в тренировочный лагерь и удастся ли спеть на "золото" от Ольги Бузовой, Сереги, Алехно и Соседова?
Завтра итоги дня подведем в "Панораме" в 20:00. Сразу после на ваших экранах поиск "Фактор.by". А в 23:00 на "Беларусь 1" соберется "Клуб редакторов".
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