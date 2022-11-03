Свежая порция выступлений на телекастинге "Фактор.by" 4 ноября на "Беларусь 1"

"Фактор.by" ищем на глазах у миллионов. В прошлую пятницу на большинстве телевизоров страны шел именно премьерный телекастинг на "Беларусь 1". Вокальный шоу-проект стал самой рейтинговой программой вечера. За выступлениями следили порядка 700 тысяч белорусов старше четырех лет. Данные с высокой долей телесмотрения обнародовал аналитический "МедиаИзмеритель". Ежедневно растут просмотры телекастинга и на YouTube. Сейчас эта цифра - более чем 114 тысяч. Кроме белорусов, за проектом следят из России, Украины, Казахстана и США.