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Свежие овощи, грибы и витаминная зелень. Что по чем на минской Комаровке

Свежие овощи, грибы и витаминная зелень. Что по чем на минской Комаровке

Килограмм белорусских яблок сорта "алеся малиновое" и "медовое" можно приобрести за 1,99 - 2,50 руб., а кило груши "ксения" - за 7,50 руб.

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Цена на клубнику на Комаровке не поменялась, кило сладкой ягодки по-прежнему стоит 50 рублей. Небольшая упаковка малины (125 граммов) - 15 рублей, а 100 граммов голубики – 6,50 против 4,99 на прошлой неделе. Также на рынке можно приобрести белорусскую клюкву по 15 рублей за кило.Если хочется, то на открытой части Комаровки можно найти консервированный вариант ягодок. Пол-литровая баночка варенья из ежевики, малины и калины обойдется в 10 рублей, жимолости - в 12, дороже всего будет варенье из облепихи - 15 рублей.

Свежие овощи, грибы и витаминная зелень

На овощной ассортимент Комаровки также нельзя пожаловаться. Так, кило свежих огурцов на этой неделе можно приобрести за 7 рублей, томаты на ветке стоят 5 рублей, малиновые азербайджанские значительно дороже - 17,99, томаты "черри" - 13,99.

Цены на другие популярные овощи на Комаровке выглядят так:

белокочанная капуста "слава" - 1,50 руб. за кило

брокколи - 16 руб. за кило

морковь, свекла "бордо" - 2,50 руб. за кило

капуста цветная - 6,50 руб. за кило

капуста "пекинская" - 4,50 руб.

редис - 7 руб.

лук салатный - 10-15 руб.

лук репчатый "ростовский" - 3 руб.

лук "ялтинский" и чеснок - 15 руб.

имбирь - 1,99 руб. (100 граммов)

картофель "королева анна" - 2 руб.

за кило

тыква - 5 руб. за кило

дайкон - 6 руб.

перец сладкий - за 4,50-9,99 руб.

перец "чили" (100 граммов) - 5 руб

кабачки свежие "цукини" и баклажаны - 4 руб.

лук-порей - 20 руб.


Фото с сайта pixabay.com

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