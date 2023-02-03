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Свежие овощи, грибы и витаминная зелень. Что по чем на минской Комаровке
Килограмм белорусских яблок сорта "алеся малиновое" и "медовое" можно приобрести за 1,99 - 2,50 руб., а кило груши "ксения" - за 7,50 руб.
Цена на клубнику на Комаровке не поменялась, кило сладкой ягодки по-прежнему стоит 50 рублей. Небольшая упаковка малины (125 граммов) - 15 рублей, а 100 граммов голубики – 6,50 против 4,99 на прошлой неделе. Также на рынке можно приобрести белорусскую клюкву по 15 рублей за кило.Если хочется, то на открытой части Комаровки можно найти консервированный вариант ягодок. Пол-литровая баночка варенья из ежевики, малины и калины обойдется в 10 рублей, жимолости - в 12, дороже всего будет варенье из облепихи - 15 рублей.
Свежие овощи, грибы и витаминная зелень
На овощной ассортимент Комаровки также нельзя пожаловаться. Так, кило свежих огурцов на этой неделе можно приобрести за 7 рублей, томаты на ветке стоят 5 рублей, малиновые азербайджанские значительно дороже - 17,99, томаты "черри" - 13,99.
Цены на другие популярные овощи на Комаровке выглядят так:
белокочанная капуста "слава" - 1,50 руб. за кило
брокколи - 16 руб. за кило
морковь, свекла "бордо" - 2,50 руб. за кило
капуста цветная - 6,50 руб. за кило
капуста "пекинская" - 4,50 руб.
редис - 7 руб.
лук салатный - 10-15 руб.
лук репчатый "ростовский" - 3 руб.
лук "ялтинский" и чеснок - 15 руб.
имбирь - 1,99 руб. (100 граммов)
картофель "королева анна" - 2 руб.
за кило
тыква - 5 руб. за кило
дайкон - 6 руб.
перец сладкий - за 4,50-9,99 руб.
перец "чили" (100 граммов) - 5 руб
кабачки свежие "цукини" и баклажаны - 4 руб.
лук-порей - 20 руб.
Фото с сайта pixabay.com
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