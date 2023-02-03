Свежие овощи, грибы и витаминная зелень. Что по чем на минской Комаровке

Цена на клубнику на Комаровке не поменялась, кило сладкой ягодки по-прежнему стоит 50 рублей. Небольшая упаковка малины (125 граммов) - 15 рублей, а 100 граммов голубики – 6,50 против 4,99 на прошлой неделе. Также на рынке можно приобрести белорусскую клюкву по 15 рублей за кило.Если хочется, то на открытой части Комаровки можно найти консервированный вариант ягодок. Пол-литровая баночка варенья из ежевики, малины и калины обойдется в 10 рублей, жимолости - в 12, дороже всего будет варенье из облепихи - 15 рублей.