Свежие цифры и факты: "Фактор.by" смотрят в 7 странах мира

Марафон поиска продолжится уже завтра. Два десятка потенциальных артистов, которые верят в свои вокальные способности, споют не только наставникам, но и телепублике. Часто ли наставники говорят заветное "да"? Кому больше везет на шоу? И сколько зрителей уже переживают за участников?С блокнотом в руках за шоу наблюдает Лидия Заблоцкая. Свежие цифры и факты - у нашего культурного обозревателя.

Более 7 часов - пока именно столько безостановочно работает радар на обнаружение "Фактора.by". Мы вслушивались в три телекастинга. И даже среди самых беспощадных критиков не осталось тех, в кого бы ни попал хоть чей-то тембральный выстрел.





Итак, зритель узнал и прочувствовал пока 44 подробные истории из 300. Право выйти из тени на свет софитов чаще всего получали люди, хоть и не все с музыкальным образованием, но к сцене отношение имеющие. Таких свыше половины. Артисты, звукорежиссеры, экономисты, поющие в ресторане, таксисты, которые преподают вокал. Эти люди чаще других и восторгали наставников.

Из самых неожиданных профессий, чьи обладатели оказались убедительно поющими и дающими фору артистам заслуженным, слесарь из Дзержинского района, столичный специалист по экспорту, кондитер, бармен из Москвы, прослуживший в армии 11 лет, и даже начальник отдела кадров Минского автомобильного завода.

И если возраст у потенциальных обладателей "Фактора.by" все также велик в разбежках, то оценить географию конкурсантов оказалось проще.

Чаще всего мы слышим поющих из Минска. Есть таланты с могилевской пропиской. Встречаются жители Борисова, Новополоцка и Гомеля. И новинка второго сезона - гости зарубежные. В основном Минск приехали покорять москвичи. Их дальнейшая судьба в проекте - дело сердца наставников.

Пока же мы услышали от них всего 106 да. Что удивительно, куда реже (62 раза) они браковали выступления. Только 16 артистов услышали да четырехкратное и безоговорочное. Есть и обладатель Золотой звезды. 21-летняя Ольга Краснова не едет в тренировочный лагерь, а сразу попадает на стулья. Туда усадил ее Серега.





А полсотни участников пакуют чемоданы в тренировочный лагерь. Там проверят мечтающих стать звездой на стрессоустойчивость. Есть и статистика о вас, зрителях, кто вечер каждой пятницы проводит в компании телеканала "Беларусь 1" и следит за проектом.

Итак, "Фактор.by" посмотрел уже почти каждый пятый белорус. Только первые три выпуска шоу собрали у экранов телевизоров свыше миллиона трехсот тысяч городских жителей Беларуси. Вообще "Беларусь 1" в пятницу вечером включают чаще других. И каждый раз это около 600-700 тысяч белорусов.

Вокальный нерв "Фактора.by" привлек и посетителей YouTube. Больше всего пользователей из России (их 30 %). Есть и процент украинцев и казахов. Замечены зрители Германии, Соединенных Штатов Америки, Армении и Молдовы. Наша публика на этой видеоплатформе - в возрасте от 35 до 54 лет. И в большинстве это женщины.