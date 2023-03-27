Свидетель геноцида в деревне Трахимовичи рассказал о страшной судьбе девочки

Житель деревни Николай Лупач вспоминает облаву. Тогда шли то ли литовцы, то ли латыши и жгли все подряд. В Трахимовичах всех выгнали, хотели согнать людейв сарай - не поместились, повели на озеро. И там пулеметной очередью стали стрелять по ним. Два парняотбежали, но вражеская пуля все равно догнала их.

В опустевшем доме деревни Трахимовичи, забившись в угол, тихо плакал ребенок - девочка лет пяти. Еще недавно рядом была мама, но вдруг раздались выстрелы, крики людей. Женщина успела только отодвинуть сундук и спрятать ребенка за ним. В дом ворвались немцы и маму куда-то увели. Малышке хотелось выбраться из своего укрытия, хотелось кушать, хотелось, чтобы поскорее пришла мама, но кругом стояла такая тишина, от которой становилось страшно. Девочка осторожно приподнялась - в доме никого. Может, мама где-то на улице? Девочка, осторожно ступая, так, чтобы не скрипнула половица, уже подходила к двери. Неожиданно она распахнулась, и в дом вошли двое. Они говорили по-русски, от радости девочка бросилась им навстречу, но ее прижали к стенке. Было больно, она заплакала, но один из вошедших стал кричать на ребенка, требуя сказать, кто еще есть в доме. А девочка только плакала, повторяя: "Хочу к маме".