Свидетельства спецфонда Президента по соцподдержке одаренной молодежи вручили в Минске

В зале 40 талантливых физиков, химиков, инженеров, программистов. У каждого за плечами победы в республиканских и международных олимпиадах, конкурсах исследовательских работ, научно-технического творчества и робототехники.

Спецфонд был учрежден по инициативе главы государства в 1996 году. С тех пор только среди школьников и студентов Минска более 40 тыс. одаренных молодых людей. Это хороший старт на пути к признанию и профессиональному росту, результат упорного труда не только самих учащихся, но и наставников.