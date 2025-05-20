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Свидетельства спецфонда Президента по соцподдержке одаренной молодежи вручили в Минске
Свидетельства спецфонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов вручили 20 мая в Минской ратуше.
В зале 40 талантливых физиков, химиков, инженеров, программистов. У каждого за плечами победы в республиканских и международных олимпиадах, конкурсах исследовательских работ, научно-технического творчества и робототехники.
Спецфонд был учрежден по инициативе главы государства в 1996 году. С тех пор только среди школьников и студентов Минска более 40 тыс. одаренных молодых людей. Это хороший старт на пути к признанию и профессиональному росту, результат упорного труда не только самих учащихся, но и наставников.