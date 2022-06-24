Свидетельства о зверствах фашистов - на каждой пяди белорусской земли

Для устранения белых пятен истории в марте 2021 года генеральным прокурором было возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Мы часто слышим слово "геноцид", но, к сожалению, не все граждане придают ту значимость и трагичность этому слову. Геноцид - безжалостное массовое уничтожение ни в чем не повинных мирных жителей.

Оккупанты не церемонились. Белорусы были для них живым щитом, рабсилой и биоматериалом для опытов и нужд немецкой армии. Свидетельства о зверствах фашистов - буквально на каждой пяди нашейземли. Миллионы белорусов стали жертвами геноцида.Факты по крупицам собраны в многотомное уголовное дело. О действиях палачей должен знать мир.Фильм АТН "Расстрелянное детство" смотрите