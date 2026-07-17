Свислочь отметила 770-летие со дня первого упоминания и 82-ю годовщину освобождения от фашистов

Свислочь отметила сразу две значимые даты - 770-летие со дня первого упоминания города и 82-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

Торжества объединили память о героическом прошлом, сохранение исторических традиций и новые проекты, которые сегодня делают жизнь горожан комфортнее.

Для жителей Свислочи этот день особенный - здесь вспоминают героев-освободителей, открывают новую страницу в жизни молодых семей и вместе отмечают 770-летие родного города. Именно так - с уважением к истории и заботой о будущем - 17 июля встречает гостей Свислочь.

История Свислочи насчитывает более семи веков, но главной ценностью здесь по-прежнему считают память о людях, которые защищали родную землю. Митинг-реквием собрал ветеранов, представителей трудовых коллективов, молодежь и жителей района. К мемориалу "Асілак", где высечены имена более тысячи погибших земляков, легли живые цветы.

Для жителей Свислочи это место давно стало символом памяти и благодарности поколению победителей. Именно отсюда начинается история праздничного дня, посвященного не только юбилею города, но и 82-й годовщине освобождения района.

"Это памятное место для всех свислочан. Это мемориальный комплекс, где покоятся жизни 1152 человек, погибших в годы Великой Отечественной войны. И всегда памятные даты, события начинаются именно здесь. Мы чтим память, потому что считаем, что это нужно сохранить для будущего поколения. И если мы это будем сохранять и дальше, то нить между прошлым и будущим никогда не прервется, мы останемся единым народом, который помнит свое прошлое и чтит будущее", - рассказал учитель истории СШ № 2 имени Н. П. Массонова г. Свислочь Владимир Михальчик.

"Мальчики молодые, крестьянские дети, которые смогли вместе со всем советским народом и Красной армией, потом советской армией победить фашистскую чуму. Конечно, гордимся своей страной, республикой. Гордимся тем, что у нас сильная власть и что наш народ, наши военные, наш Президент никогда не допустят того, что было на этой земле", - поделилась председатель Свислочской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Елена Прокопик.

Юбилей города - это возможность подвести итоги развития. За последние годы в Свислочи реализованы проекты по благоустройству, строительству жилья и развитию социальной инфраструктуры. Символичным событием праздника стало вручение ключей новоселам 30-квартирного дома.

"Для молодых семей это огромная поддержка для их совместного дальнейшего проживания, а для молодых специалистов это одна из ступенек для перехода уже во взрослую самостоятельную жизнь, перешагнув где-то уже и родительский порог. Условия очень комфортабельные, уже посмотрел все комнаты. Они очень просторные, места много, очень уютно, вообще очень красиво", - заявил старший оперуполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Свислочского РОВД Александр Дубынин.

"Этот дом, это то место, где молодые семьи, у них будут дети, будут дальше жить в Свислочи, дай бог, ее развивать и сохранять", - заявил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев.

Андрей Грицкевич, председатель Свислочского райисполкома:

"Мы видим, как развивается наш город: строится арендное жилье, молодежь приезжает в район, она хочет работать здесь, зарабатывать, развиваться, создавать семьи. И мы, как местная власть, пытаемся всячески способствовать этому и развивать инфраструктуру для того, чтобы нашим людям жить в нашем городе и районе было комфортно".

"У нас есть преобразования в нашей медицине, образовании, культуре, в ЖКХ, строительстве жилья. Мы должны быть достойными тех ребят, которые отдали свои жизни, чтобы мы сейчас могли полноценно жить, работать, воспитывать наших детей", - отметил зампредседателя Свислочского райисполкома Юрий Куликов.

На празднике работают ремесленные и торговые площадки, детские аттракционы, интерактивные зоны и выставки. Для жителей и гостей города подготовили спортивную программу, а также многочисленные культурные мероприятия.

Центральной площадкой торжеств стал и городской парк. Здесь пройдет большой праздничный концерт, выступит кавер-группа, а завершится День города яркой дискотекой под открытым небом.