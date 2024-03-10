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Свобода! Посол Италии поделился первыми впечатлениями о Беларуси

Свобода! Посол Италии поделился первыми впечатлениями о Беларуси

Какие были ожидания от Беларуси, совпали ли они с реальностью, разрушились ли стереотипы? Об этом в программе "Главный эфир" спросили у Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии Томазо Пьетро Маркеджани, который совсем недавно приступил к своим обязанностям в Синеокой.

"Честно говоря, у меня не было стереотипов, - признался дипломат. - Здесь меня приняли как своего. Гостеприимство удивительное. Люди очень интересные. И я думаю, что страна заслуживает большого внимания. Народ очень хороший. Я действительно восхищен".

Мне очень нравится ваше метро. Свобода. Я могу съездитьна велосипеде или пешком куда угодно, в любое время. Люди открытые, без высокомерия. Будем работать. Готов!
Томазо Пьетро Маркеджани, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси

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