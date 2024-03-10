Свобода! Посол Италии поделился первыми впечатлениями о Беларуси

Мне очень нравится ваше метро. Свобода. Я могу съездитьна велосипеде или пешком куда угодно, в любое время. Люди открытые, без высокомерия. Будем работать. Готов!

Томазо Пьетро Маркеджани, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси