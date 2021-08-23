Свобода слова и ее оттенки в программе К. Лебедевой "Это другое"

Запад не любит поднимать неудобные темы двойных стандартов и искать бельмо в собственном глазу, это невыгодно иностранным политикам. Кто в здравом уме там будет вслух рассуждать, что демократия на Западе - это не демократия? А свобода слова? Ее просто выжигают каленым железом, но при этом пытаются остальному миру объяснить, что он живет неправильно, и вообще, вы не понимаете, это другое. Какие мифы нам скармливают, и почему западные политики постоянно оправдывают свою недалекость?

Трудно живется западным политикам. Ведь им постоянно приходится оправдываться, когда речь идет о событиях в Восточной Европе и, в частности, в Беларуси. Наверное, вы незнаете, но ЕС и США, как бы это более емко выразиться, постоянно на стреме. Ведь живут в режиме исправления ошибок и поиска оправданий своих действий.



Например, жестокость американских полицейских и применение огнестрельного оружия при задержании, бесцеремонные разгоны митингов в Евросоюзе,пытки в тюрьмах, фальсификации на выборах, увольнения. Да, они постоянно тыкают нас носом в белорусские события, как провинившихся котят, а у самихрыльце-тов пушку!

Двойные стандарты, свобода слова, попирание традиционных журналистских ценностей и деление "четвертой власти" на своих и чужих - они создают новую этику и новые информационные тренды, мы их ставим на место. Ведь вы не понимаете, это другое!И с вами я,Ксения Лебедева.

Обратите внимание, как за права журналистов с альтернативной государственной позицией борются "Репортеры без границ" - международная неправительственная организация. Впечатление, что работают по принципу "Баба Яга всегда против". И вот что можно найти среди пресс-релизов на их сайте.







"Репортеры без границ" шокированы нападением на критикующего правительство турецкого журналиста.

Ниже вспоминают Ассанжа и требуют правительство США немедленно закрыть дело. Высказывают озабоченность покушением на нидерландского журналиста, которого расстреляли в центре Амстердама.

Эти сообщения датированы 8и 7июля. Ниже, можете посмотреть, сообщение за 26 июня, где"Репортеры без границ" призывают белорусские власти немедленно освободить журналиста Романа Протасевича. Почему-то ни между этими датами, ни позже я не вижу сообщения о том, как им жаль, что в Беларуси произошло покушение на журналиста белорусского государственного канала Григория Азаренка. Где призывы расследовать это дело в кратчайшие сроки, а виновных придатьбеспристрастному суду? Где этот пресс-релиз?



Чтобы не строить догадки, позвонили в парижский офис

Чтобы не строить догадки, вопрос адресовали представителям организации - позвонили в парижский офис. Перевод разговора прилагается.

Считаете ли вы проблемой давление на белорусских журналистов государственных СМИ?



Нас пытаются физически уничтожить. Ваша организация на это будет реагировать?

Вы планируете выдатьпресс-релиз касательно покушения на Азаренка и буллинга белорусских журналистов государственных СМИ?

В письме я оставила свой личный номер телефона и добавила: "Пишите, звоните, я готова к диалогу". Но никто не позвонил и не написал.





Получается, что мы, белорусские журналисты, более демократичные, открытые и более свободные?Если все же решитесь ответить - всегда готова с вами пообщаться.

Несмотря на то, что на одной чаше весов де Врис из Нидерландов и Азаренок из Беларуси, события в Беларуси - это другое. Или нет? Вот еще один вопрос: покушение на белорусского журналиста организовал гражданин Германии Денис Хофман.



Почему Германия не прокомментировала инцидент? Почему человека, который вел не просто деструктивный канал, а направленный на развязывание войны и межнациональную рознь в Беларуси, занимался экстремистской деятельностью, навязывая свои идеи всяким слабохарактерным элементам, почему на его действия Германия никак до сих пор не отреагировала?

Возвращаясь к "Репортерам без границ", Кристоф Делуар, генеральный секретарь этого образования, заявляет:

Жизнь журналиста не в счет, потому что она не на пользу повестке коллективного Запада?

Если вы так считаете, почему же вы против позиции, которую высказывают журналисты государственных СМИ? Почему вы молчали, когда меня и моих коллег засыпали сообщениями с угрозами и оскорблениями? Вы же такие правильные! Или это другое? Другое, наверное, и покушение на Азаренка…

То есть жизнь журналиста с бетонной прогосударственной позицией - это не в счет, потому что она не в вашу пользу и не в пользу повестке коллективного Запада? Тогдакакая же вы неправительственная организация, если пляшете под музыку Европарламента? Вы думаете, мы не в курсе, что у вас там под запретом любое упоминание Беларуси в позитивном ключе?Вы думаете, мы не в курсе, что любые статьи с паритетным мнением, которые могут позволить европейцу задуматься о том, что может в Беларуси не так все и плохо, все они лежат в неизданном, в лучшем случае.Мы все знаем.



И вот здесь к вопросу о журналистской этике: где в ваших материалах второе мнение, с нашей стороны? Вы нас спросили, а как у нас на самом деле? Не хотите приехать к нам и хотя бы провести опрос на улицах? Я об этом так уверенно спрашиваю, потому что уверена во мнении большинства.

Не хотите? Это вне повестки?Ну, тогда молчите о демократии и свободе слова. Ведь вы умышленно отучаете людей думать и критически взвешенно подходить к поеданию информации. В принципе, то же можно сказать и про представителей Белорусской ассоциации журналистов (прошу не путать сСоюзом журналистов).

Вы реально считаете, что эти СМИ независимые?



Они однозначно более независимые, чем государственные медиа, которые, очевидно трактуют… Только вслушайтесь:"Более независимые!" То есть их зависимость все меньше отрицают. Говорят, как только больной признает, что он болен, начинается выздоровление. Слушаем дальше. Борис Горецкий, заместитель председателя OO "Белорусская ассоциация журналистов"

За этот год, мне кажется, многие убедились в том, как работают альтернативные СМИ, как им никто "не диктует", какие они альтруисты и все делают на благо государства - вопрос какого? Польши, как "Белсат"? США, как "Радио Свобода"?

И опять пытается уйти от ответа,потому что у него его просто нет.

Не надо нам рассказывать, что независимые СМИ существуют, и они работают в Беларуси.Не надо. Мы устали проглатывать этот заграничный инфо-фастфуд.



РоманПротасевич: "Я планирую и далее оставаться в Беларуси"





Так чтонет у вас стальной уверенности в своей позиции, а ошибки свои признавать не умеете или не хотите, в отличие от небезызвестного Романа Протасевича. Я поговорила с Романом - хотела услышать лично от него, как ему плохо, как его пытают и, конечно, как ему хочется вернутьсяв Литву,ведь правозащитники почему-то сделали именно такой вывод.Сейчас присядьте, если вы стоите, будет много интересного.







Обратите внимание, Роман говорит, что хотел отойти от пропаганды, работая на экстремистском канале на букву "Н". Он ведь сказал слово "пропаганда"? Мне не послышалось? Это то, в чем государственные СМИ так часто обвиняют? То есть, пропаганда может быть разной? Или это другое?

Ассанж может позавидовать Протасевичу

Наверное, Роман распробовал западную демократию, теперь вкушает диктатуру и авторитаризм в ее худшем проявлении: живет в загородном доме, питается, как видите, хорошо. Речь связная, движения тоже. Так что не худший вариант, нужно сказать. Ассанж может позавидовать, ведь Протасевичу прогулки разрешены, а вот Джулиану - нет. А еще США хотят лишить американца его журналистских привилегий, чтобы его экстрадировали на родину "демократии", где его, человека, радеющего за свободу слова и свободу высказываний, ждет смертная казнь. Как вам такой исход?

А вы думали, почему Ассанж так долго не хочет возвращаться в страну, где первая поправкаКонституции стала просто бумагой? Для понимания, этот документ гарантирует, что Конгресс США не будет посягать на свободу слова и свободу прессы.

Хорошо, вот если даже не брать Ассанжа в пример, как быть с тем, что в 2020-м зафиксировано более полутысячи нападений на работников СМИ в США, нарушений свободы слова в той же колыбели демократии - 117, после итогов избирательной кампании - 72. В Украине, к слову, 242 дела с участием сотрудников СМИ. Вы, наверное, поняли, какие страны самые небезопасные для журналистов. Но нужно подчеркнуть, что, скорее всего, это другое.

И все же я не понимаю, почему свою позицию, свою демократию они защищают, как умеют, а к нампредъявляют завышенные требования.

Первое - мы ведь не американский штат, второе- авы в курсе, что у вас под носом творится?

Факт Возвращаясь к разговору с Протасевичем: за время встречи к нам ни разу не подошли, цензуру не вводили и не контролировали.

Видимо, Романделает многое, чтобы ему доверяли.В этот момент я прямо вижу, как оппоненты напряглись и задумались о жизни до 9 августа 2020-го, сейчас и спустя некоторое время, когда всех найдут. А кого не найдут, того, видимо, свои же привезут в Беларусь.



Но об этом не сегодня. А вот как Роман высказался о покушении на Азаренка и почему Запад никак не отреагировал на инцидент, а знаменитой солидарности журналистов по ту сторону границы здесь вообще не было замечено. А почему? А потому что этой солидарности нет, потому что это другое.



Невозможно избежать политизированности вопроса. Против белорусского государства сейчас абсолютно вся Европа, весь западный мир, будем говорить честно, настроенвраждебно. И естественно, даже таким заявлением Запад будет упорно продолжать не верить. То же можно сказать - Запад не верит ни одному слову, которое я говорю. Хотя я рассказывал внутренние вещи, даже в это никто не хочет верить. Хотя доказательств для этого масса.

Так была ли информационная интервенция?

Информация - это новое оружие XXI века.Тут без комментариев -кто внимательно слушал, сам сделает выводы. Но ситуация интригует. Что касается повестки независимых от совести представителей СМИ и блогосообщества - Роман поделился опытом.

То естьребята работали конкретно с негативом - пропаганда в чистом и худшемвиде. О какой журналистике здесь речь? Где взвешенный подход? Так работали, старалисьразрушить Беларусь, чточуть с ума не сошли.

Как под гипнозом?Ну, наверное, да. Но вы что, это не политические и совсем не информационные технологии - это что-то другое.

Запад не любит поднимать эти неудобные темы двойных стандартов и искать бельмо в собственном глазу. Ведь официальное попирание "демократии" запрещено -нужно сохранять правильные настроения, мол, все равны,Фемида не спит, плюрализм мнений существует. Номы-то знаем, это все ширма. А что под ней? Ах, да… Вы не понимаете, это другое.