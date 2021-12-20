Свобода слова по-европейски: скандал в Швеции из-за белорусских журналистов

Практически политический скандал разгорается в Швеции из-за белорусских журналистов. И все после разоблачения беглых. Министра иностранных дел Швеции раскритиковали за то, что сотрудникам Белтелерадиокомпании был разрешен въезд в страну - такая вот свобода слова по-европейски. Напомним, съемочная группа прилетела в Стокгольм работать на СМИД ОБСЕ, но по воле случая заехала на съезд беглой оппозиции в Стокгольме, показав изнутри всю бесполезность ее деятельности, что и вызвало столь широкий резонанс. О том, где проходит грань свободы слова и начинается реальная политика, расскажет одна из виновниц споров в шведском парламенте - Мария Петрашко.