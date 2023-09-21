Свободный полет на высоте 800 м, или Как в аэроклубе ДОСААФ любителей экстрима учат прыгать с парашютом

Сделать первый шаг навстречу острым ощущениям. В аэроклубе ДОСААФ учат прыжкам с парашютом. Опытные инструкторы набирают группы новичков и проводят предполетное обучение. В программе теория и практические занятия сначала на земле, далее отработка полученных навыков в воздухе на высоте 800 метров. Любителей экстрима учат на нескольких аэродромах Минской области. Подробности знает корреспондент АТН Илья Цветков.

Уроки парашютного мастерства от инструкторов ДОСААФ

Бесценные секунды свободного полета, попутный ветер и заряд адреналина в кровь. Для тех, кто без экстрима не может прожить и дня, дорога в аэроклуб ДОСААФ. Здесь обучат прыжкам с парашютом.

Команда сильных духом новичков собрана. Парни и девушки - любители острых ощущений проходят подготовку перед первым прыжком. На базе авиаклуба есть все необходимые тренажеры, работают четыре опытных инструктора. На их счету несколько тысяч прыжков.

В подготовке к прыжку важна каждая деталь

В программе курса для начинающих парашютистов обязательные теоретические занятия. Затем практика на земле - раскладывание и складывание парашюта, знакомство с элементами крепления, обучение правильному выходу из воздушного судна. Каждая деталь имеет значение, ведь на высоте нельзя допускать ошибок.

Прийти и записаться к нам может абсолютно любой желающий. Это может быть прыжок одиночный на круглом десантном парашюте, это может быть прыжок в тандеме с инструктором - мы также проводим подготовку. Елена Сталькова, инструктор парашютно-десантной подготовки Минского аэроклуба ДОСААФ





И вот наступил момент истины. Команда новичков уже в профессиональных костюмах, за спинами тяжелые рюкзаки с брезентовыми куполами. Предполетный инструктаж на земле, а дальше посадка на борт и - в небо, на высоту 800 метров.

Под куполом парашюта

Настраивается и готовится к первому в жизни прыжку и видеоинженер Агентства теленовостей Дмитрий Головач. На аэродром в Молодечно он приехал, чтобы осуществить давнюю мечту.

Пока ничего не ощущаю, а вот когда самолет поднимется, это уже будут совсем другие эмоции. Буря эмоций, адреналин- вот чего я жду от прыжка. Будет круто, мне кажется! Дмитрий Головач, инженер видеомонтажа АТН Белтелерадиокомпании

Несколько минут в воздухе. Самолет набирает нужную высоту. На счет "три" инструктор дает отмашку - можно прыгать, и тут же над облаками раскрываются белоснежные купола. Время до приземления - около пяти минут. Этого достаточно, чтобы успеть полюбоваться закатом с высоты птичьего полета.

Это было настолько круто! Я хочу прямо сейчас еще разпрыгнуть. Это так классно! Купол открывается, и ты понимаешь, что все хорошо. Вся эта красота! У тебя есть пару минут, чтобы ее лицезреть. Это очень круто! Дмитрий Головач, инженер видеомонтажа АТН Белтелерадиокомпании