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Сводной роте почетного караула - 20 лет

26 августа сводной роте почетного караула исполняется 20 лет.

Это церемониальное подразделение, сформированное для охраны исторических мест, государственных объектов, для встречи высоких лиц и делегаций, отдания воинских почестей. Плац-концерт сводной роты - одна из визитных карточек военного парада в Минске.

Каждое действие солдата - это простые движения. Но сложность в том, что это простое движение должно быть заучено таким образом, чтобы оно выглядело безукоризненно. Это сотни и тысячи повторений одних и тех же моментов. Эти моменты складываются в одно целое, и получается хороший слаженный коллектив, который показывает свою выправку, навык владения оружием и так далее.
Александр Рыдкин, начальник группы связи и обеспечения Госпогранкомитета Беларуси

Группа связи и обеспечения Госпогранкомитета, где и находится элитное подразделение, к юбилею устроила плац-концерт для родителей и тех, кто раньше служил в РПК. К 20-летию за ратный труд особого подразделения в подарок от офицеров получат шашку с гравировкой. Она дарится как символ уважения, признания их заслуг и в знак благодарности за службу. Шашка ассоциируется с мужеством, честью и готовностью защищать Родину.

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