Сводной роте почетного караула - 20 лет

Каждое действие солдата - это простые движения. Но сложность в том, что это простое движение должно быть заучено таким образом, чтобы оно выглядело безукоризненно. Это сотни и тысячи повторений одних и тех же моментов. Эти моменты складываются в одно целое, и получается хороший слаженный коллектив, который показывает свою выправку, навык владения оружием и так далее.

Александр Рыдкин, начальник группы связи и обеспечения Госпогранкомитета Беларуси