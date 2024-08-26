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Сводной роте почетного караула - 20 лет
26 августа сводной роте почетного караула исполняется 20 лет.
Это церемониальное подразделение, сформированное для охраны исторических мест, государственных объектов, для встречи высоких лиц и делегаций, отдания воинских почестей. Плац-концерт сводной роты - одна из визитных карточек военного парада в Минске.
Каждое действие солдата - это простые движения. Но сложность в том, что это простое движение должно быть заучено таким образом, чтобы оно выглядело безукоризненно. Это сотни и тысячи повторений одних и тех же моментов. Эти моменты складываются в одно целое, и получается хороший слаженный коллектив, который показывает свою выправку, навык владения оружием и так далее.
Группа связи и обеспечения Госпогранкомитета, где и находится элитное подразделение, к юбилею устроила плац-концерт для родителей и тех, кто раньше служил в РПК. К 20-летию за ратный труд особого подразделения в подарок от офицеров получат шашку с гравировкой. Она дарится как символ уважения, признания их заслуг и в знак благодарности за службу. Шашка ассоциируется с мужеством, честью и готовностью защищать Родину.
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