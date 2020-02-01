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Сводный оркестр из 80 музыкантов выступил в Брестской крепости
Возле монумента "Мужество" прозвучали песни "День Победы", "Прощание славянки" и другие известные композиции. Большой концерт посвятили дню рождения народного артиста России Валерия Халилова. Фестиваль поддержали многие российские города. А от Беларуси к музыкальному флешмобу присоединился Брест. На концерте под открытым небом побывала и Мария Тройнич.
80 музыкантов, 4 разных коллектива: такой музыкальный эксперимент в Бресте проводили впервые. Знакомые всем мелодии Победы звучат в унисон. При том, что на подготовку и репетиции у оркестров был только час.
В большом концерте под открытым небом участвуют оркестры пограничных войск, МВД, брестский городской духовой оркестр и военной комендатуры. Так в городе решили поддержать фестиваль в честь народного артиста России Валерия Халилова. К акции присоединились многие российские города. Для брестских музыкантов это также стало одним из первых выступлений к 75-летию Великой Победы.
Поэтому концерт решили провести именно в Брестской крепости. Флешмоб военных оркестров собрал сотни зрителей. И это - несмотря на непогоду.
Концерт идет под дождем, но к трудностям военнослужащим не привыкать. Вместе оркестры сыграют четыре композиции. А затем каждый коллектив исполнит свою - коронную мелодию.
В августе в Бресте пройдет целый парад оркестров. А концертживой военной музыки в стенах крепости хотят сделать городской традицией.
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