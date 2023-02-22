Свое или импортное? Что выбирают белорусы

Насколько охотно люди покупают продукцию под брендом "Сделано в Беларуси" и не привело ли ценовое регулирование к дефициту или к снижению ассортимента товаров на полках магазинов. В ток-шоу "Экономическая среда" проанализировали спрос и предложение.

Ценовое регулирование, введенное в Беларуси постановлением Совета Министров № 713 " О системе регулирования цен", по заверению экспертов, кардинально не привело ни к дефициту, ни к снижению ассортимента товаров. Ситуация на потребительском рынке в целом остается стабильной.

Как показывают данные, потребность в продовольствии обеспечивают главным образом отечественные производители. Это подтверждают и цифры, озвученные Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

- продовольственные товары (99,6 %);

- непродовольственные товары (93,1 %).

По прогнозам "доброжелателей", рынок должен был отреагировать на постановление о регулировании цен дефицитом товаров и, соответственно, снижением покупательской активности. Но по факту вырос удельный вес продажи товаров отечественного производства (на 1,7 % по сравнению с 2021 годом). И теперь в общем объеме всех купленных товаров доля произведенных в Беларуси составляет 60,9 %.

Весомее всего выглядит продовольственная группа (почти 77 % от общего количества). Непродовольственные товары, сделанные в Беларуси, в общем объеме покупают меньше, но зато за 2022 год спрос на белорусское в этом сегменте вырос на 2,3 % и составил 42,9 % от общего количества товаров этой группы.

А есть ряд позиций, которые вообще не боятся никаких страшилок о дефиците и пустых полках. Это мясо, масло, яйца и сахар. Они от импорта не зависят совсем. Спрос на эти продукты удовлетворяют белорусские производители.

А вот товарные позиции, которые по итогам 2022 года усилили свое присутствие на нашем рынке. Заметим, речь именно про отечественные товары.

Итак, белорусы стали покупать больше своих:

Из непродовольственных товаров выросли продажи:

Что касается импорта, то он не остановлен и не закрыт. Напротив, немного даже прибавил за январь-ноябрь 2022 года (рост составил 100,02 %).

А вообще, есть целый ряд импортных товарных позиций, которых, как показал 2022 год, в торговле сталоменьше. Наибольшие потери у заграничных сыров, яблок, шоколада, холодильников и морозильников. При этом никто не скажет, что потребителей жестко ограничили в выборе. Просто, белорусские производители предложили альтернативу и покупатели решили их поддержать. Статистика продаж это подтверждает. Но при большом желании импортные товары, как и прежде, купить можно, пусть их и меньше в каких-то сегментах, и география поставок не так широка, но в объемах ничего не изменилось.

Факт В 2022 году в Беларусь импортировано на 3,3 % больше товаров, чем в 2021-м.

При этом МАРТ держит руку на пульсе, чтобы впредь не допустить проблем в торговле. Созданы стабфонды, чтобы, во-первых, в межсезонье были свой картофель, другие овощи и, конечно, яблоки. А, во-вторых, это импортозамещение.Но это работа вдолгую.

На 2023 год в перечне товаров, которым нужна замена на белорусские аналоги, 380 позиций. Причем продовольственных товаров в нем всего 25 позиций, все остальное (355 товаров) - непродовольственные.



И, наконец, критический импорт, то, что замене не подлежит. Это тоже большая работа - обеспечить рынок, отработать новую логистику, найти поставщиков. И при этом ценовое регулирование не мешает решать задачи по обеспечению ассортимента и недопущению дефицита товаров.

