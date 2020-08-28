ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Мастерство и подготовку наши военные демонстрируют на площадках Армейских игр

Армейские международные игры - 2020: 5-й день на Брестском полигоне

Сегодня конкурсная программа на Брестском полигоне продолжилась двумя упражнениями состязания "Снайперский рубеж". На втором этапе этой дисциплины команды начали определять лучших в соревнованиях под названиями "Найди свою" и "Догони". Сегодня ночью состоится упражнение "Стрельба с напарника".

В соревнованиях "Снайперский рубеж"

участвуют военнослужащие из 7 стран. Свои команды также представили Армения, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Вьетнам. Белорусская дружина показывает отличные результаты. Наша команда по итогам первого этапа лидирует в конкурсе "Снайперский рубеж". Второе место за дружиной из Узбекистана, третье - у сборной России.

Конкурс "Полярная звезда" на Брестском полигоне из-за капризов погоды перенесли. Он состоит из шести этапов, в том числе - прыжки с парашютом на точность, марш-бросок с преодолением полосы препятствий, огневая подготовка и тактическая медицина.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все