Мастерство и подготовку наши военные демонстрируют на площадках Армейских игр

Армейские международные игры - 2020: 5-й день на Брестском полигоне

Сегодня конкурсная программа на Брестском полигоне продолжилась двумя упражнениями состязания "Снайперский рубеж". На втором этапе этой дисциплины команды начали определять лучших в соревнованиях под названиями "Найди свою" и "Догони". Сегодня ночью состоится упражнение "Стрельба с напарника".

участвуют военнослужащие из 7 стран. Свои команды также представили Армения, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Вьетнам. Белорусская дружина показывает отличные результаты. Наша команда по итогам первого этапа лидирует в конкурсе "Снайперский рубеж". Второе место за дружиной из Узбекистана, третье - у сборной России.