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Свое мастерство продолжают оттачивать пешие колонны
В параде примут участие 4 тысячи военнослужащих. В составе механизированной колонны примут участие более 260 единиц колесной и гусеничной техники. Впервые в парадном строю и воины Народно-освободительной армии Китая. Накануне нам удалось пообщаться с офицерским составом дружественного государства.
Гости из Поднебесной отметили высокий уровень подготовки белорусских военнослужащих. Чувствуется мужество и сила белорусской армии. Добавим, что торжественным маршем по проспекту Победителей пройдет и коробка Вооруженных сил России. Еще одна значимая инновация - в этом году День Независимости покажут в формате Full-HD. Будут работать 2 передвижные телестанции, 23 камеры и 4 крана. Впервые будут транслировать картинку с квадрокоптера.
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