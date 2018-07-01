Свое мастерство продолжают оттачивать пешие колонны

В параде примут участие 4 тысячи военнослужащих. В составе механизированной колонны примут участие более 260 единиц колесной и гусеничной техники. Впервые в парадном строю и воины Народно-освободительной армии Китая. Накануне нам удалось пообщаться с офицерским составом дружественного государства.

Гости из Поднебесной отметили высокий уровень подготовки белорусских военнослужащих. Чувствуется мужество и сила белорусской армии. Добавим, что торжественным маршем по проспекту Победителей пройдет и коробка Вооруженных сил России. Еще одна значимая инновация - в этом году День Независимости покажут в формате Full-HD. Будут работать 2 передвижные телестанции, 23 камеры и 4 крана. Впервые будут транслировать картинку с квадрокоптера.