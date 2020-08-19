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Свое мнение о ситуации в Беларуси высказал известный российский политолог Сергей Михеев

По словам эксперта, то, что сейчас происходит в нашей стране, не что иное, как попытка провести цветную революцию.

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