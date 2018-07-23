Свое нежное признание Родине подготовили юные горожане Жодино

Воспитанники театра моды вместе с местным телеканалом сняли видеоролики на исторических и знаковых местах города машиностроителей. Аллея фонарей, футбольный стадион, источник. 10 локаций - 10 сюжетов, где продуман сценарий, декорации, костюмы. На время съемок театр моды превратился в настоящую киноиндустрию, где учитывали хронометраж, модели позировали на несколько камер и квадрокоптеры, а дефилировали даже в полях.