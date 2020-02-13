Эксперты о тенденциях отечественного автомобильного рынка

Так, белорусы стали чаще покупать дорогие машины. За год спрос на них вырос на четверть. Что любопытно: становится популярной технологичность! Наши автолюбители готовы пересаживаться в электромобили. Пока их в стране не более полутысячи, но количество растет в геометрической прогрессии. В целом, 2019-й отметился обновлением парка - кратно подскочили и покупки авто из салона.



Продолжится ли рост в этом году, и что сегодня происходит на рынке вторички - этим вопросом задался Евгений Каллаур.





Подобрать автомобиль на вторичном рынке - никогда не было делом простым

А с развитием технологий процесс его покупки сродни лотерее или айсбергу. На поверхности сверкающее величие - а невидимая часть грозит стать настоящей катастрофой.

Усредненная статистика Госавтоинспекции: только за сутки в стране фиксируется около 200 происшествий на дорогах. Степень их серьезности самая разная. От мелких ДТП до однозначного вердикта “восстановлению не подлежит”. Или подлежит? Немыслимо, если представить, что хотя бы часть восстановленного хлама попадает на вторичный рынок.

Переварить из двух, трех автомобилей, "подшаманить" и на продажу!

Сколько таких ласточек бегает по дорогам страны, тайна, покрытая не одним слоем новой краски.

Евгений Воробьев, частный автоподборщик:

"Это первого ряда - юридической чистоты автомобили, потому, что может продавать не владелец данного автомобиля. С технической частью автомобиля - машина может быть перекрашена, машина будет в ДТП. Ну и самая главная, распространенная проблема - это скручивание непосредственно самого пробега автомобиля".



Несмотря на все подводные течения автомобильного секонд-хэнда, спрос на него растет

Впрочем, вторичка тем и уникальна. На одной площадке соседствуют достойный вариант и, как говорят в народе, калымага. И, несмотря на все подводные течения автомобильного секонд-хэнда, спрос на него растет.

Новый тренд: Подросшие доходы, кредитные возможности привили нашим согражданам вкус к более достойным вариантам - с богатой комплектацией и повышенным комфортом. К тому же белорусские дилеры новых авто далеко не всегда могут удовлетворить взыскательный вкус автолюбителей.

Владимир Гурков, директор международного автосервиса по реализации подержанных автомобилей:

"Есть те люди, которым нужны дизельные автомобили и дизельные моторы - у нас очень узкий выбор в Беларуси. Нет универсальных автомобилей. Очень мало минивэнов, их практически нету. Вот это европейская ниша, которая может покрыть эту потребность".



Рост интереса белорусов к новым машинам

Но главная метамарфоза рынка - интерес белорусов к машинам из салона. Только за прошлый год в стране их продано более 65 тысяч. В основном альтернативу премиальной вторичке составили автомобили бюджетного сегмента.

Сергей Михневич, председатель Белорусской автомобильной ассоциации:

"Прежде всего - это удовлетворение отложенного спроса, который формировался в кризисные 14, 15, 16 года. Вторым фактором является доступность инструментов финансирования в кредиты и лизинг. Когда многие бренды продавали до 60 % своих автомобилей в кредит или лизинг. И это тоже является таким показателем, когда эти фин инструменты сделали более доступным приобретение нового автомобиля, нежели с пробегом".



Тенденции автомобильного рынка в 2020 году

До сих пор оставался нерешенным вопрос, где покупать машину? По инерции влечет рынок наших восточных соседей. Авто там дешевле. Но, купив, высок риск нарваться на залоговый вариант. Покататься удастся, но недолго. В перспективе - потеря времени, денег и имущества.

Евгений Воробьев, эксперт по подбору подержанных автомобилей:

"Очень много таких автомобилей. Потому, что у нас первоочередной фактор любого покупателя - это всегда являлась цена. Соответственно цену можно сделать только на какой-то криминальный автомобиль. С прошлым нехорошим. Стоит пробивать автомобиль, и не стоит вестись на вот эту картинку и всегда на цену".