Своих обладателей нашли призы 122 тура игры "Удача в придачу!" от Евроопт

За три года проведения игры "Удача в придачу!" от Евроопт своих обладателей нашли около 3 миллионов различных призов на общую сумму почти 29 миллионов долларов. Несколькими днями ранее своих обладателей нашли призы 122-го тура игры, а уже сегодня главным победителям вручили их выигрыши.

С самыми удачливыми покупателями познакомилась Наталья Кузьмицкая. Если очень сильно во что-то верить, это обязательно сбудется. Теперь Ольга Прокопович знает это наверняка. Жительница Солигорска во вторник стала обладательницей главного приза игры "Удача в придачу!" - 100 тысяч белорусских рублей. Победительница одна воспитывает ребенка, трудится на тяжелой работе. Признается, что с таким выигрышем теперь увереннее смотрит в будущее. Также сегодня были вручены 3 белоснежных внедорожника GeelyEmgrand Х7.







Водитель из Витебска Игорь Шевченко выигранный автомобиль называет не иначе как мечтой. За все время, что он за рулем, это его первая новая машина. Анне Кореневской из деревни Цвировщина Воложинского района в игре повезло не в первый раз. Раньше это были небольшие денежные призы. А единственный игровой код в 122-м туре принес уже новенький внедорожник. Близкие уверены, что улыбка фортуны - это награда за ее добрые дела, ведь Анна Кореневская занимается социальной работой - помогает одиноким пожилым людям. Еще один внедорожник отправился к семье программиста Дмитрия Ярошенко из Гомеля. Супруга победителя собирается получать водительские права, новый автомобиль оказался как нельзя кстати.







Новый, 123-й тур игры "Удача в придачу!" уже стартовал