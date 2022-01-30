Своим мнением об основных тезисах, прозвучавших во Дворце Республики, поделились жители регионов

Президент подчеркнул, что Беларусь всегда являлась островком стабильности и безопасности. Беларусь никогда не станет агрессором в отношении других каких-то стран. Но в случае какой-то угрозы Беларусь всегда готова дать отпор. Я считаю, что действительно Беларусь - это сильное, независимое государство. И важные принципы нашего государства -мир и единство.