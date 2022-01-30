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Своим мнением об основных тезисах, прозвучавших во Дворце Республики, поделились жители регионов

Вопросы, которые затронул Президент в своем Послании, волнуют каждого белоруса. Своим мнением об основных тезисах, прозвучавших накануне во Дворце Республики, поделились жители регионов.


Общество наше постоянно развивается. И настало время внести изменения в наш Основной документ. Мне больше всего импонирует позиция нашего государства по социальной защищенности особо уязвимых слоев общества - многодетных семей, сирот. В выступлении нашего главы государства прозвучали основные направления социальных гарантий, которые должны быть заложены в Основной документ.


Как отметил глава государства, с начала пандемии сделано очень много в рамках развития медицины, оказания квалифицированной медицинской помощи. Идет выделение оборудования, закупка медикаментов. Безусловно, нужно продолжать двигаться в данном направлении, развивать наше здравоохранение.


Президент подчеркнул, что Беларусь всегда являлась островком стабильности и безопасности. Беларусь никогда не станет агрессором в отношении других каких-то стран. Но в случае какой-то угрозы Беларусь всегда готова дать отпор. Я считаю, что действительно Беларусь - это сильное, независимое государство. И важные принципы нашего государства -мир и единство.


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