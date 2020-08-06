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Своим правом досрочного голосования воспользовался заслуженный артист Беларуси Владимир Радзивилов

Во второй половине дня всем известный Дед Мороз пришел на участок № 86 в Минске, чтобы отдать свой голос за будущее страны.

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