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Своим примером они показали, что победа у тех, кто никогда не сдается. Люди-герои в эфире 27 октября на "Беларусь 1"

Эти люди уже герои. Своим примером на стадионах, лыжных трассах или в бассейне спортсмены показывают, что возможности человека, несмотря ни на какие проблемы со здоровьем, можем ограничить только мы сами - в своей голове. Откровенные истории о мотивации и победах не только в спорте, но и в жизни от людей, которые никогда не сдаются. Смотрите сегодня сразу после "Панорамы".

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