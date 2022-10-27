Своим примером они показали, что победа у тех, кто никогда не сдается. Люди-герои в эфире 27 октября на "Беларусь 1"

Эти люди уже герои. Своим примером на стадионах, лыжных трассах или в бассейне спортсмены показывают, что возможности человека, несмотря ни на какие проблемы со здоровьем, можем ограничить только мы сами - в своей голове. Откровенные истории о мотивации и победах не только в спорте, но и в жизни от людей, которые никогда не сдаются. Смотрите сегодня сразу после "Панорамы".