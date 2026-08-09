Своими руками формируют облик современной Беларуси: герои стройотрасли о жизни, выборе, работе

Краткий пересказ от ИИ

За полгода в Беларуси введено в строй почти 2 млн кв. м жилья, преимущественно в городах и поселках городского типа.

Ключевой приоритет - социальный вектор. Треть от общего объема (более 0,5 млн квадратов) построена для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Свой профессиональный путь Иван Бобко начал 35 лет назад. Жизнь со строительной сферой связал осознанно: прошел путь от машиниста башенного крана до руководителя. Сегодня под его началом десятки сложных механизмов и ответственность за работу спецтехники на ключевых объектах белорусской столицы.

"Это моя жизнь, я всю жизнь в этой профессии, поэтому я не вижу себя в другом месте. Я иду на работу с удовольствием и точно так же иду с работы", - с гордостью рассказывает начальник управления эксплуатации башенных кранов ОАО "Управление механизации № 79" Иван Бобко.

Нина Ефимович - машинист башенного крана

Есть в этой профессии и особый женский взгляд: ювелирная точность, аккуратность и дисциплина. Нина Ефимович за штурвалом башенного крана уже 43 года. С высоты птичьего полета Нина Степановна строила главные символы страны: Национальную библиотеку, "Чижовка-Арену", новые жилые микрорайоны. Впрочем, список объектов можно продолжать долго.

Одна из главных кузниц кадров для страны - БНТУ

Особое внимание в отрасли уделяется преемственности поколений и молодым кадрам. На стройплощадки приходят выпускники колледжей и вузов. В их числе Александр Липнянин. В работе привлекает достойный заработок, сплоченный коллектив и масштаб задач, ведь стройка - дело командное.

Одна из главных кузниц кадров для страны - Белорусский национальный технический университет. Здесь готовят инженеров-строителей, архитекторов, технологов и экономистов. На строительном факультете дают не только крепкую теорию, но и практику на реальных объектах.

Федор Рослик, студент БНТУ: "Я всегда хотел стать инженером, но меня все время вела к себе стройка. Я с раннего возраста был на стройке. Я видел, как люди забивают сваи, как выполняют монтажные работы, трубопроводы ставят. За два курса у меня было уже, можно сказать, три практики: геодезическая и производственная".

Сергей Ковшар, декан строительного факультета БНТУ: "Подготовку ведем по трем специальностям. Базовая наша специальность - "строительство зданий и сооружений" с двумя профилизациями: "промышленное и гражданское строительство" и "производство строительных изделий и конструкций". Обучаем также по специальностям "экспертиза управления недвижимостью" и "инженерная экономика" с профилизацией "архитектура, строительства и экономика недвижимости". Самая большая специальность - это "строительство зданий и сооружений". На нее мы набираем порядка 140 человек. На остальные специальности мы набираем по группе, то есть где-то 20-25 человек".

Строительная отрасль сегодня - один из главных локомотивов экономики

Вклад в развитие инфраструктуры страны вносят более 250 тыс. белорусов - это порядка 6 % от всех занятых в экономике. При этом 87 % процентов специалистов - мужчины, 13 % - женщины.

От каменщиков и крановщиков до проектировщиков, архитекторов и инженеров - за каждым новым домом, школой, детским садом или современной магистралью стоит огромный коллективный труд. Именно эти люди день за днем закладывают надежный фундамент комфортной жизни и своими руками формируют облик современной Беларуси.