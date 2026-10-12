Своими силами и без тендеров: в Минске ускорили подготовку арендных квартир для жильцов

За девять месяцев 2026 года в Минске заселили 400 арендных и 150 социальных квартир. Особое внимание уделяется состоянию и подготовке помещений для новых жильцов. Ремонтные работы проводятся силами предприятия "Минские городские общежития", что позволяет исключить длительные тендерные процедуры и сократить время ожидания для очередников.

Всего в жилищном фонде Минска насчитывается 17 800 квартир. Также растет спрос на получение места в общежитии.

Григорий Казунко, директор предприятия "Минские городские общежития": "На балансе предприятия находятся 42 общежития. Количество проживающих граждан - более 10 тыс. человек. За 9 месяцев текущего года поступило 1650 ходатайств: 234 ходатайства организаций ЖКХ, 132 - организаций образования, 130 - здравоохранения".

В ближайшие годы акцент будет сделан не только на вводе новых площадей, но и на модернизации существующего фонда. На предстоящие пять лет разработана программа капремонта общежитий, работы пройдут на 27 объектах.