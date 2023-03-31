Своими ожиданиями от важнейшего мероприятия в Беларуси поделились парламентарии и эксперты во Дворце Республики

Буквально два часа остается до одного из ключевых политических событий года. В 11 часов с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию обратится Президент. Это ежегодная традиция. В одном зале соберутся вместе депутаты, сенаторы, высшие должностные лица, министры и губернаторы, представители дипкорпуса, чтобы из первых уст узнать о политике будущего нашей страны. Формат Послания - это открытое письмо народу и парламенту. Документ программный для всех ветвей власти и общества в целом и, конечно, обсуждаемый.