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Своими ожиданиями от важнейшего мероприятия в Беларуси поделились парламентарии и эксперты во Дворце Республики
Буквально два часа остается до одного из ключевых политических событий года. В 11 часов с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию обратится Президент. Это ежегодная традиция. В одном зале соберутся вместе депутаты, сенаторы, высшие должностные лица, министры и губернаторы, представители дипкорпуса, чтобы из первых уст узнать о политике будущего нашей страны. Формат Послания - это открытое письмо народу и парламенту. Документ программный для всех ветвей власти и общества в целом и, конечно, обсуждаемый.
Во Дворце Республики работает выездная студии АТН
(прямое включение).
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