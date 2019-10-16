Своими проблемами минчане поделились с помощником Президента Виталием Примой

Тема капитального ремонта, как и в целом жилищно-коммунального хозяйства, строительства, дорог и транспорта, сегодня обсуждалась на приеме граждан в Администрации Первомайского района столицы.

Своими проблемами минчане делились с помощником Президента - инспектором по Минску. На каждый вопрос у Виталия Примы ушло не менее получаса, отдельные он взял на карандаш. Всего на встречу записались 15 человек. И в большинстве случаев, как показывает практика, проблемы можно было решить на местах.