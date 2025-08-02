Свой урожай - в доход. Белкоопсоюз продолжает закупать сельхозпродукцию у населения

Оксана Скиндер, зампредседателя правления Белкоопсоюза: "Сегодня потребительская кооперация представляет собой доступную заготовительную сеть, которая позволяет каждому жителю страны реализовать излишки сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных участках. Кроме того, к заготовкам мы привлекаем и магазины, расположенные в сельской местности - их более 3 тысяч. На формирование цены влияет множество факторов. Этот год не стал исключением, а наоборот, еще больше подчеркнул эту тенденцию: сегодня на цену влияет не только соотношение спроса и предложения, но и погодные условия, которые оказывают очень заметное воздействие".