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Свой урожай - в доход. Белкоопсоюз продолжает закупать сельхозпродукцию у населения
Белкоопсоюз продолжает активную закупку овощей, фруктов, ягод и грибов у населения. По всей стране работают более 700 пунктов приема сельхозпродукции. Чаще всего белорусские дачники приносят картофель, морковь, огурцы и капусту.
Настоящим хитом этого сезона стали лисички
Вся продукция в обязательном порядке проходит строгую проверку качества, и только при положительных результатах отправляется на прилавки магазинов и рынков.
Оксана Скиндер, зампредседателя правления Белкоопсоюза: "Сегодня потребительская кооперация представляет собой доступную заготовительную сеть, которая позволяет каждому жителю страны реализовать излишки сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных участках. Кроме того, к заготовкам мы привлекаем и магазины, расположенные в сельской местности - их более 3 тысяч. На формирование цены влияет множество факторов. Этот год не стал исключением, а наоборот, еще больше подчеркнул эту тенденцию: сегодня на цену влияет не только соотношение спроса и предложения, но и погодные условия, которые оказывают очень заметное воздействие".