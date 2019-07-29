Свой 103-летний день рождения сегодня отмечает Василий Мичурин

Поздравить Героя Советского Союза приехали друзья-ветераны, родные и близкие, а также высокие гости.



Почетное звание пулеметчика 17-ой мотострелковой дивизии он получил после ожесточенного боя в феврале 40-го. После ранения командира взвода Василий Мичурин взял командование на себя. Оставшись один на один с противником мужчина перебегал от пулемета к пулемету, отразив 6 атак и отстояв оборонительную позицию. Поздравил ветерана и заместитель премьер-министра.



Отметим, в Беларуси сегодня проживают 5955ветеранов Великой Отечественной войны и два Героя Советского Союза.