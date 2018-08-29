Свой 951 день рождения столица встретит в голубых, красных, желтых, белых цветах

В Минске в День города на некоторых маршрутах увеличат количество автобусов и троллейбусов, поезда в метро будут курсировать чаще. Участие в выездной торговле примут более 600 магазинов, кафе и ресторанов. А протяженность ярмарочных рядов составит до 70 метров. А у городской ратуши на следующей неделе увидим большой декоративный торт.

Вся праздничная программа - у Юлии Токарь. Здесь шьют, печатают и собирают неповторимый декор праздничного убранства города. Свой 951-й день рождения столица встретит в голубых, красных, желтых, белых цветах. Оттенков - несколько десятков. Разработали не только свежие графические сюжеты - новые формы в дизайне.

Яркости улицам придадут и живые композиции. Специально к празднику флористы высадили более 20 тысяч цветов. Они оформлены в особые вертикальные конструкции, подвесные кашпо.

Праздничные мероприятия начнутся 8 сентября с торжественного возложения цветов к обелиску "Минск - город-герой". А затем на полусотне площадок развернутся концерты, спортивные баттлы и модные дефиле.

Пожалуй, самой масштабной площадкой будет территория у Дворца спорта. 9 сентября - полумарафон. Во время народных гуляний центр города будет перекрыт. Изменится и режим работы общественного транспорта - его продлят. Увеличат количество подвижного состава, электрички в метро будут ходить чаще.