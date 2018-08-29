3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Свой 951 день рождения столица встретит в голубых, красных, желтых, белых цветах
В Минске в День города на некоторых маршрутах увеличат количество автобусов и троллейбусов, поезда в метро будут курсировать чаще. Участие в выездной торговле примут более 600 магазинов, кафе и ресторанов. А протяженность ярмарочных рядов составит до 70 метров. А у городской ратуши на следующей неделе увидим большой декоративный торт.
Вся праздничная программа - у Юлии Токарь. Здесь шьют, печатают и собирают неповторимый декор праздничного убранства города. Свой 951-й день рождения столица встретит в голубых, красных, желтых, белых цветах. Оттенков - несколько десятков. Разработали не только свежие графические сюжеты - новые формы в дизайне.
Яркости улицам придадут и живые композиции. Специально к празднику флористы высадили более 20 тысяч цветов. Они оформлены в особые вертикальные конструкции, подвесные кашпо.
Праздничные мероприятия начнутся 8 сентября с торжественного возложения цветов к обелиску "Минск - город-герой". А затем на полусотне площадок развернутся концерты, спортивные баттлы и модные дефиле.
Пожалуй, самой масштабной площадкой будет территория у Дворца спорта. 9 сентября - полумарафон. Во время народных гуляний центр города будет перекрыт. Изменится и режим работы общественного транспорта - его продлят. Увеличат количество подвижного состава, электрички в метро будут ходить чаще.
Под конец праздника небо над Минском раскрасят яркие огни музыкально-пиротехнического шоу. Начало - за час до полночи. У Дворца спорта.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
На обновленном участке трассы М8 открылось движение транспорта
В Минскэнерго предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
Стоматология, педиатрия и узкопрофильные врачи - новую поликлинику открыли в Смолевичах
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов