Свой музей или экспозиционный зал появится в каждой школе страны

Уже за этот учебный год каждая школа нашей страны будет иметь либо музей, либо музейную экспозицию. Это фактически концепция "Школа-музей", чтобы все ребята, которые являются учащимися, знали историю своей страны, историю своего родного края. Более того, мы полагаем, что привлечение учащихся в качестве экскурсоводов - это является очень хорошим элементом воспитательной работы.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси