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Свой музей или экспозиционный зал появится в каждой школе страны
Свой музей или экспозиционный зал появится в каждой школе страны. Об этом рассказал министр образования во время торжественного открытия в столичной средней школе № 52 "Музея истории белорусской государственности". Экспонаты (пока их около 70) здесь собирали своими силами. Семейными раритетами делились родители учеников и педагоги. К примеру, военная форма образца второй половины XX века (шинель подполковника морской авиации) досталась учительнице школы от деда. Пополнил экспозицию музея и сборник Василя Быкова с оригинальной подписью автора. Что-то из ценного удавалось найти на рынках, например, царскую сторублевую банкноту Российской империи (за нее раньше можно было купить лошадь или же сшить мундир).
Эта стена посвящена XIX веку. Тут у нас начинается с войны 1812 года. Это элементы униформы и снаряжения французского пехотинца. Это реконструкция, сделана на заказ. Тут можете видеть настоящие пули, картечь, найденные на поле битвы возле реки Березина.
Уже за этот учебный год каждая школа нашей страны будет иметь либо музей, либо музейную экспозицию. Это фактически концепция "Школа-музей", чтобы все ребята, которые являются учащимися, знали историю своей страны, историю своего родного края. Более того, мы полагаем, что привлечение учащихся в качестве экскурсоводов - это является очень хорошим элементом воспитательной работы.
Отдельный зал в новом музее 52-й столичной школы - "Памяти героев-победителей". Здесь советских воинов почтили минутой молчания. Запустили и новый проект "История в чемодане", который охватит школы по всей стране. В последующем документы и фотографии из родословных учеников и педагогов оцифруют, чтобы представить в свободном доступе на интернет-портале.
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