ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Свой музей или экспозиционный зал появится в каждой школе страны

Свой музей или экспозиционный зал появится в каждой школе страны. Об этом рассказал министр образования во время торжественного открытия в столичной средней школе № 52 "Музея истории белорусской государственности". Экспонаты (пока их около 70) здесь собирали своими силами. Семейными раритетами делились родители учеников и педагоги. К примеру, военная форма образца второй половины XX века (шинель подполковника морской авиации) досталась учительнице школы от деда. Пополнил экспозицию музея и сборник Василя Быкова с оригинальной подписью автора. Что-то из ценного удавалось найти на рынках, например, царскую сторублевую банкноту Российской империи (за нее раньше можно было купить лошадь или же сшить мундир).

Эта стена посвящена XIX веку. Тут у нас начинается с войны 1812 года. Это элементы униформы и снаряжения французского пехотинца. Это реконструкция, сделана на заказ. Тут можете видеть настоящие пули, картечь, найденные на поле битвы возле реки Березина.
Евгений Агиевич, учитель истории СШ № 52 г. Минска
Уже за этот учебный год каждая школа нашей страны будет иметь либо музей, либо музейную экспозицию. Это фактически концепция "Школа-музей", чтобы все ребята, которые являются учащимися, знали историю своей страны, историю своего родного края. Более того, мы полагаем, что привлечение учащихся в качестве экскурсоводов - это является очень хорошим элементом воспитательной работы.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Отдельный зал в новом музее 52-й столичной школы - "Памяти героев-победителей". Здесь советских воинов почтили минутой молчания. Запустили и новый проект "История в чемодане", который охватит школы по всей стране. В последующем документы и фотографии из родословных учеников и педагогов оцифруют, чтобы представить в свободном доступе на интернет-портале.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все